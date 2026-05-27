60 anni di Lucca Comics & Games e 30 anni di Cartoons on the Bay | i festeggiamenti iniziano oggi!

Notizia in breve

Oggi iniziano i festeggiamenti per i 60 anni di Lucca Comics & Games e i 30 di Cartoons on the Bay. La manifestazione celebra entrambe le ricorrenze con eventi e iniziative speciali, coinvolgendo la collaborazione con Rai, che dal 2020 è il Main Media Partner di Lucca Comics & Games. La kermesse si svolge in diverse location della città e durerà fino a fine settimana. Sono previste esposizioni, incontri e attività dedicate al mondo del fumetto, dell’animazione e dei videogiochi.