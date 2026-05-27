60 anni di Lucca Comics & Games e 30 anni di Cartoons on the Bay | i festeggiamenti iniziano oggi!
Oggi iniziano i festeggiamenti per i 60 anni di Lucca Comics & Games e i 30 di Cartoons on the Bay. La manifestazione celebra entrambe le ricorrenze con eventi e iniziative speciali, coinvolgendo la collaborazione con Rai, che dal 2020 è il Main Media Partner di Lucca Comics & Games. La kermesse si svolge in diverse location della città e durerà fino a fine settimana. Sono previste esposizioni, incontri e attività dedicate al mondo del fumetto, dell’animazione e dei videogiochi.
Dalla storica collaborazione con Rai, Main Media Partner di Lucca Comics & Games dal 2020, e in particolare dall’incontro con RaiCom, l’arte e la narrativa fantasy arrivano in grande stile a Pescara per celebrare il 30° anniversario di Cartoons on the Bay, Festival Internazionale di Animazione e Transmedialità (27 – 30 maggio) e iniziare i festeggiamenti del 60° anno del community event lucchese. All’art director Angelo Montanini, eccezionale creatore di immagini evocative di giochi di avventura, ma anche artista e storyteller apprezzato prima da Giovanni Ingellis (direttore della storica casa editrice di giochi Stratelibri) e poi da Pete Fenlon (direttore della Iron Crown Enterprises), Lucca Comics & Games dedica una mostra personale per poter apprezzare le sue visioni del ricco mondo creato da Tolkien. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Forging The Myth: la mostra di Lucca Comics & Games sui 50 anni di Games Workshop
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