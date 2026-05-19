Gaming Tour | sfida i pro per un viaggio a Lucca Comics & Games
Un evento dedicato ai videogiocatori permette di competere per un viaggio a Lucca Comics & Games. La partecipazione avviene attraverso una serie di sfide in cui si accumulano punti in base ai risultati ottenuti. Tra le prove principali, c’è una sfida di eFootball, con regole precise sul modo di giocare e sull’assegnazione dei punti. La classifica si aggiorna in tempo reale, determinando chi avrà accesso al premio finale. Il concorso si rivolge a chi desidera mettere alla prova le proprie abilità nel mondo del gaming.
?? Punti chiave Come si scalano le classifiche per vincere il viaggio a Lucca? Quali sono le regole specifiche per la sfida di eFootball? Chi può accedere alla corsia preferenziale per i premi isybank? Dove si svolgeranno le tappe del tour tra maggio e settembre??? In Breve Tappe a Falconara Marittima, Termoli, Rimini e Lamezia Terme tra maggio e settembre 2026. Vincitori giornalieri ricevono buoni regalo Amazon da 50 euro per ogni disciplina. I primi tre classificati isybank ottengono il soggior . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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