VENEZIA - L’hanno soprannominata “norma beffa”, perché nelle intenzioni originarie doveva consentire ai medici di poter continuare a lavorare fino ai 72 anni, solo che in realtà potranno al massimo arrivare a 70 anni e 10 mesi. E così Luca Zaia, che quand’era presidente della Regione si era battuto per l’innalzamento dell’età pensionabile per fronte alla carenza di camici bianchi, ieri ha tuonato: «Bisogna mettere mano al provvedimento». Qualcuno ha sommessamente fatto presente che in Parlamento siedono non pochi colleghi di partito di Zaia: possibile che, quando è arrivato il testo in votazione, nessuno si sia accorto della “beffa”? La...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Medici in corsia fino a 72 anni, Luca Zaia: «Quella legge è una beffa»

Notizie correlate

Medici in corsia fino a 72 anni, Marinoni: “Ragionevole, ma non rallenti le carriere dei giovani”Il presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo commenta l’emendamento del governo al Milleproroghe che estende al 2026 la permanenza in servizio...

Medici al lavoro fino a 72 anni e i pensionati possono tornare in corsia: come funziona la nuova normaIl decreto Milleproroghe 2026 porta una novità importante per il settore sanitario: i medici ospedalieri potranno continuare a lavorare fino a 72...