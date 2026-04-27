Un'altra rapina si è verificata in una villa del Nordest, suscitando preoccupazione tra la popolazione. Luca Zaia, attuale presidente del consiglio regionale e membro della Lega, ha commentato l’episodio sottolineando la necessità di adottare misure più severe. Zaia, ex governatore del Veneto, ha ricordato che episodi di questo tipo non devono diventare una consuetudine e si deve intervenire con decisione.

«Non possiamo assuefarci a questi episodi». Luca Zaia, ex governatore del Veneto, oggi presidente del consiglio regionale, leghista, è uno che il suo territorio lo conosce meglio di chiunque. Ne è appena stata denunciata un’altra, l’ennesima rapina in una villa del nord-est, ai danni di un imprenditore (questa volta è toccato a Ivo Bassani), minacciato assieme alla moglie, di notte, col buio, con la paura di una pistola puntata addosso, per qualche centinaia di euro, una manciata di gioielli, pochi oggetti di valore che, di certo, non valgono il trambusto di uno shock del genere. «Se continuiamo di questo passo», spiega Zaia, «finisce che fatti così non faranno neanche più notizia, invece sono delle vere e proprie tragedie perché, oltre al danno patrimoniale, sono fatte con violenza e con una totale violazione della privacy.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ancora una rapina in villa, il Nordest è sotto attacco Zaia: "Ci vuole pugno duro"

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