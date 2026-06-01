Luca Faimali lascia la moglie e due figli Il sindaco di Rivergaro | Un dolore per tutta la nostra comunità

Luca Faimali, residente a Rivergaro, è morto in un incidente con la moto a Niviano di Rivergaro. Avrebbe compiuto 39 anni a dicembre. Lascia la moglie e due figli. Il sindaco della comunità ha espresso dolore per la perdita.

Il rivergarese Luca Faimali avrebbe compiuto 39anni il prossimo dicembre. Ha perso la vita in un tragico incidente con la sua moto a Niviano di Rivergaro. Lascia la moglie e due figli, di 8 e 16 anni. Abitava a Ca’ Buschi ma era molto conosciuto in paese dove ha vissuto fin da quando era nato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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La vita privata di Luca Laurenti: la moglie Raffaella Ferrari e l’amore per i due figli Serena e AndreaLuca Laurenti, noto come partner di Paolo Bonolis, ha una relazione di lunga data con Raffaella Ferrari, con cui è sposato da diversi anni.