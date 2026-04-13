Il tragico addio di Shirazu Baba Lascia la moglie e cinque figli Il sindaco | Strada pericolosa

È morto Shirazu Baba, lasciando la moglie e cinque figli. La strada di accesso al civico numero 9 è poco frequentata e si presenta quasi deserta, con alcuni residenti impegnati a pulire il vialetto dalle foglie e dalle erbacce. Il sindaco ha commentato la situazione, sottolineando che la strada rappresenta un tratto pericoloso.

Via Aristotele è quasi deserta: lungo la via che conduce al civico numero 9 incontriamo solo un paio di residenti impegnati a pulire il vialetto dalle foglie ed erbacce. Proprio qui a Rubiera, ha vissuto per diversi annidi Shirazu Baba, 61 anni, una delle tre vittime del tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo via Emilia Ovest tra Cittanova e Marzaglia. L’Opel Meriva su cui viaggiavano i quattro uomini, tutti di origini ghanesi, si stava dirigendo proprio verso Rubiera, per riportare Baba a casa. Un lungo viaggio dalla Campania per portare a Modena un amico alla ricerca di lavoro. Il 61enne viveva in Italia con la famiglia, composta dalla moglie e da cinque figli (il più piccolo ha poco più di due anni), da oltre una decina di anni e lavorava come operaio magazziniere in una ditta vicina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tragico addio di Shirazu Baba. Lascia la moglie e cinque figli. Il sindaco: "Strada pericolosa" Leggi anche: Incidente sulla Telesina, muore Gianfranco Buonomo: lascia una moglie e cinque figli Leggi anche: Morto dissanguato nella sua auto: l'addio a Bruno Ferrari, lascia moglie e due figli