La vita privata di Luca Laurenti | la moglie Raffaella Ferrari e l’amore per i due figli Serena e Andrea

Luca Laurenti, noto come partner di Paolo Bonolis, ha una relazione di lunga data con Raffaella Ferrari, con cui è sposato da diversi anni. La coppia ha due figli, Serena e Andrea, di cui si conoscono i nomi. La loro vita privata rimane in gran parte riservata, senza dettagli pubblici su eventi o circostanze specifiche. Laurenti e la sua famiglia sono raramente al centro dell’attenzione mediatica.

Luca Laurenti, storica spalla di Paolo Bonolis, vive da oltre trent'anni un legame solido con la moglie Raffaella Ferrari. La coppia, unita dal 1994, ha costruito una famiglia riservata: dalla primogenita Serena, nata da una precedente relazione del conduttore, al figlio Andrea, arrivato tre anni dopo il matrimonio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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