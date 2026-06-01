LP Photography apre ad Avellino | uno studio per raccontare storie attraverso le immagini

Una fotografa professionista ha aperto uno studio a Avellino, situato in via Nappi 42. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso fin dalle prime ore. Lo studio, chiamato LP Photography, nasce con l’obiettivo di raccontare storie attraverso le immagini. La proprietaria ha trasformato un sogno in uno spazio fisico nel centro della città.

Ha trasformato un sogno in uno spazio fisico, nel cuore di Avellino. Laura Petretta, fotografa professionista, ha inaugurato LP Photography, il suo studio in via Nappi 42, accolta da un folto pubblico che ha affollato l'ingresso fin dalle prime ore dell'apertura.Un traguardo personale e un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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