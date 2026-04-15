Musica in Fabula apre ad Avellino con uno spettacolo dedicato a Ella Fitzgerald

A Avellino si è tenuto il primo evento della terza edizione di “Musica in Fabula”, rassegna organizzata dall’associazione Lupus in Fabula. Lo spettacolo, dedicato alla musica e rivolto ai più giovani, è stato incentrato su Ella Fitzgerald. L’appuntamento ha segnato l’inizio di una serie di iniziative che combinano musica e infanzia.

Ad Avellino un appuntamento dedicato alla musica e all’infanzia apre la terza edizione di “Musica in Fabula”, rassegna curata dall’associazione Lupus in Fabula.Musikids «Ella Fitzgerald»: racconto in musica per giovani ascoltatoriDomenica 19 aprile, alle ore 18, gli spazi del Circolo della Stampa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Musica: Silvia Mezzanotte a Novara con uno spettacolo dedicato a MinaGiovedì 12 marzo, alle 21, sul palco del Teatro Coccia di Novara, Silvia Mezzanotte porta in scena "Silvia Mezzanotte canta Mina", un intenso recital...