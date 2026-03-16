Marina Loi e Flavia Triggiani dietro il doc su Pininfarina | Raccontare l’Italia attraverso le storie

Le registe Marina Loi e Flavia Triggiani hanno realizzato un documentario dedicato a Pininfarina, che è stato recentemente premiato. Nel film, le registe raccontano come vogliano mostrare l’Italia attraverso le storie di questa azienda e del suo ruolo nel design e nell’automobilismo. Il progetto, che si concentra sulla storia e sull’evoluzione di Pininfarina, è stato accolto con riconoscimenti a livello nazionale.

Le registe Marina Loi e Flavia Triggiani raccontano il documentario su Pininfarina, premiato ai Film Impresa, e il loro modo di fare cinema. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Marina Loi e Flavia Triggiani dietro il doc su Pininfarina: “Raccontare l’Italia attraverso le storie” Articoli correlati 19° premio Lilt Lecce “Flavia Inguscio e Vittorio Velotti”: protagoniste storie di solidarietà “Dentro e oltre le istituzioni”Premi principali all’ematologa Roberta Renni e all’assistente sociale Francesca Pastore. Tra memorie e paesaggi, Cuori 3 racconta l’Italia degli anni Settanta attraverso luoghi autentici e storie intime.La terza stagione di *Cuori*, in onda su Rai 1 dal 1° febbraio, ripropone un viaggio nell’Italia degli anni Settanta attraverso location autentiche e... Una raccolta di contenuti su Marina Loi e Flavia Triggiani dietro il... Discussioni sull' argomento Storia di una leggenda. Pininfarina vince il Premio Film Impresa 20026; Storia di una leggenda. Pininfarina vince il Premio Film Impresa 2026; Cinema: Premio Film Impresa, ecco i vincitori e i premi speciali; A Roma la IV edizione del Premio Film Impresa 2026. Storia di una leggenda. Pininfarina vince il Premio Film Impresa 2026Scritto e diretto da Marina Loi e Flavia Triggiani, è il vincitore della quarta edizione del Premio Film Impresa, nella sezione Documentaria ... rainews.it Il documentario Storia di una leggenda. Pininfarina, scritto e diretto da Marina Loi e Flavia Triggiani, ha vinto la quarta edizione del Premio Film Impresa nella sezione Documentaria. Il riconoscimento è stato assegnato ieri sera al Cinema Quattro Fontane di R - facebook.com facebook