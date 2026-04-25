Oggi, 25 aprile 2026, non si svolgeranno le estrazioni del Superenalotto, Lotto e 10eLotto. La decisione è legata al fatto che questa data coincide con la Festa della Liberazione, e di conseguenza, le estrazioni sono state spostate. Le nuove date di riferimento saranno comunicate successivamente. Questa modifica riguarda le estrazioni previste sia per il 25 aprile sia per il 1° maggio.

Milano, 25 aprile 2026 – Pur essendo sabato, oggi 25 aprile 2026 non ci sarà la consueta estrazione del Superenalotto, in quanto coincidente con la Festa della Liberazione. E d’altra parte cambierà anche la data dell’estrazione del primo maggio, che cade di venerdì. Ecco dunque come sono state ridefinite le date delle estrazioni, secondo le disposizioni date dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. - l’estrazione di sabato 25 aprile 2026 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è differita a lunedì 27 aprile 2026 - l'estrazione di venerdì primo maggio 2026 del concorso “SuperEnalotto” e del suo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superenalotto, Lotto e 10lotto del 25 aprile e 1° maggio. Oggi non ci sarà l’estrazione: ecco come cambiano le date

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