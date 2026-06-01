Lotto | colpo da 22.500 euro nel genovese vincita più alta di sabato

Sabato 30 maggio, a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, si è registrata la vincita più alta dell’estrazione del Lotto, pari a 22.500 euro. La somma è stata ottenuta con una giocata singola. Non sono stati forniti dettagli sui numeri giocati o sulla modalità di vincita. La notizia è stata resa nota attraverso le comunicazioni ufficiali dell’ente che gestisce il gioco.

La vincita più alta dell'estrazione del Lotto di sabato 30 maggio è stata registrata a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova.Come riporta, Agipronews, colpo da 22.500 euro, in un punto vendita di largo Antonio Giusti grazie al terno 72-73-77 sulla ruota Nazionale e una giocata da 5 euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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