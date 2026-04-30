Muravera colpo al Lotto | doppia vincita da 36.000 euro in Via Roma

Martedì 28 aprile una ricevitoria di Muravera ha registrato una doppia vincita al Lotto, con un importo totale di 36.000 euro. La vincita è stata ottenuta attraverso un terno secco e un terno su tutte le ruote. La notizia si è diffusa tra i clienti e gli addetti alla ricevitoria, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità di scommessa o sui nomi dei vincitori.

? Cosa sapere Vincita di 36.000 euro al Lotto martedì 28 aprile in una ricevitoria di Muravera.. Il premio deriva da un terno secco e un terno su tutte le ruote.. Martedì 28 aprile 2026, una giocata vincente in Via Roma a Muravera ha generato un premio complessivo di 36.000 euro grazie a due colpi fortunati al Lotto. La fortuna ha deciso di fermarsi nel cuore della provincia del Sud Sardegna, lontano dal fermento dei grandi centri, premiando un giocatore nella ricevitoria locale. Il concorso del 28 aprile ha portato un beneficio economico rilevante per il territorio, quando la Dea Bendata ha colpito con precisione chirurgica su una singola schedina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muravera, colpo al Lotto: doppia vincita da 36.000 euro in Via Roma Notizie correlate Leggi anche: Colpo da 100.000 euro al Bar Tange: vincita misteriosa sulla Ss45bis Leggi anche: Lotto, colpo da 140mila euro a Nettuno: è terza vincita più alta dell’anno Una raccolta di contenuti Si parla di: Muravera fortunata: doppia vincita al Lotto da 36mila euro nella stessa tabaccheria; Muravera baciata dalla fortuna: doppietta al lotto da 36mila euro. Lotto: vinti 36.000 euro a Muravera grazie al terno 4-14-56Taranto, Caserta e Sud Sardegna. In queste province sono finite le tre vincite più alte centrate nell'ultimo concorso del gioco del Lotto. agimeg.it