lotta al degrado i numeri nel 2025 quasi 500 verbali ma le violazioni sono in calo

Nel 2025 sono stati redatti quasi 500 verbali per violazioni legate al degrado urbano, tra cui bivacco, accattonaggio, schiamazzi e suoni molesti. Le infrazioni per bagarinaggio, manutenzione di decoro, igiene e sicurezza degli edifici sono state segnalate. Nonostante l’alto numero di sanzioni, si registra una diminuzione complessiva delle violazioni rispetto agli anni precedenti. Le autorità continuano a vigilare su comportamenti considerati dannosi per la collettività.

Divieto di bivacco e accattonaggio, comportamenti vietati, divieto di suoni e schiamazzi. Poi ancora bagarinaggio, manutenzione per il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici terreni. Questi, a grandi linee, sono i motivi per cui, nel corso del 2025 (i dati sono aggiornati al 15 dicembre scorso) la Polizia locale ha emesso 490 verbali basati sul regolamento della Polizia urbana. Un numero in calo, guardando ai numeri del quinquennio con partenza nel 2021: quell’anno i verbali erano stati 507, poi cresciuti esponenzialmente nel 2022 toccando le 653 contravvenzioni; il 2023 si è concluso con 587 verbali, leggermente calati nel 2024 con 577. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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