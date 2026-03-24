Sì, perché le irregolarità sono state accertate nella gestione delle spese della campagna elettorale dell’attuale governatore della Regione, dal momento che sono state riconosciute le "violazioni sostanziali e rilevanti" della normativa sulla trasparenza ma per Todde non ci sarà alcuna decadenza per un mero errore tecnico: i giudici hanno spiegato che il tribunale di primo grado non poteva cambiare l'accusa originale senza dare alla Todde la possibilità di difendersi adeguatamente su quel nuovo punto. Inoltre, mancava un passaggio obbligatorio: una diffida formale che le desse 15 giorni di tempo per mettersi in regola. Quindi solo un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nel giorno del no al referendum, i giudici "salvano" la Todde. C'è un vizio procedurale, ma le violazioni sono accertate

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