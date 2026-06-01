L'osteopatia entra nel Servizio sanitario nazionale | le nuove regole su viste e prescrizioni

Notizia in breve

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina il riconoscimento del titolo di osteopata in Italia. La normativa stabilisce le modalità e le condizioni per l’accesso e l’esercizio della professione, includendo anche le regole sulle visite e le prescrizioni. L’obiettivo è integrare l’osteopatia nel Servizio sanitario nazionale, regolamentando le attività e i requisiti necessari per i professionisti del settore.