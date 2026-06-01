L'osteopatia entra nel Servizio sanitario nazionale | le nuove regole su viste e prescrizioni

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina il riconoscimento del titolo di osteopata in Italia. La normativa stabilisce le modalità e le condizioni per l’accesso e l’esercizio della professione, includendo anche le regole sulle visite e le prescrizioni. L’obiettivo è integrare l’osteopatia nel Servizio sanitario nazionale, regolamentando le attività e i requisiti necessari per i professionisti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina il riconoscimento del titolo di osteopata in Italia. Ora le visite saranno coperte dal Servizio sanitario nazionale? Vediamo che cosa cambia per i professionisti e per i pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'osteopatia entra definitivamente nel Servizio sanitario nazionale

Video L'osteopatia entra definitivamente nel Servizio sanitario nazionale

Notizie e thread social correlati

Svolta per l’osteopatia, entra nel Servizio sanitario nazionale: dalle ricette del medico di base ai controlli. Ecco cosa cambia per i pazientiL'osteopatia è ora parte del Servizio sanitario nazionale, consentendo ai pazienti di ricevere visite e controlli tramite ricette del medico di base.

L'osteopata entra nel Servizio Sanitario Nazionale, ma che cosa cambia davvero per i pazienti?Da oggi, i pazienti possono accedere alle visite osteopatiche tramite il Servizio Sanitario Nazionale, dopo che la professione è stata riconosciuta...

Temi più discussi: L'osteopatia entra definitivamente nel Servizio sanitario nazionale; Osteopatia entra nel Sistema sanitario nazionale: cosa cambia con decreto su equipollenza; L'osteopata entra nel Servizio Sanitario Nazionale, ma che cosa cambia davvero per i pazienti?; L'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale.

servizio l osteopatia entra nelL’osteopatia entra nel Servizio sanitario nazionale: le nuove regole su viste e prescrizioniÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina il riconoscimento del titolo di osteopata in Italia ... fanpage.it

servizio l osteopatia entra nelOsteopatia nel Servizio sanitario nazionale, svolta storica: cosa cambia per pazienti e professionistiL’osteopatia entra definitivamente nel Servizio sanitario nazionale: nuove regole, titoli riconosciuti e prospettive future. blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web