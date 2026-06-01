L'osteopatia entra nel Servizio sanitario nazionale | le nuove regole su viste e prescrizioni
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina il riconoscimento del titolo di osteopata in Italia. La normativa stabilisce le modalità e le condizioni per l’accesso e l’esercizio della professione, includendo anche le regole sulle visite e le prescrizioni. L’obiettivo è integrare l’osteopatia nel Servizio sanitario nazionale, regolamentando le attività e i requisiti necessari per i professionisti del settore.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina il riconoscimento del titolo di osteopata in Italia. Ora le visite saranno coperte dal Servizio sanitario nazionale? Vediamo che cosa cambia per i professionisti e per i pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'osteopatia entra definitivamente nel Servizio sanitario nazionale
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto si completa il percorso attuativo previsto dalla Legge 3/2018 che ha istituito la professione sanitaria di osteopata: l' #osteopatia entra nel Servizio Sanitario Nazionale. #ANSASalute bit.ly/43AhXL x.com
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