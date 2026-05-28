Da oggi, i pazienti possono accedere alle visite osteopatiche tramite il Servizio Sanitario Nazionale, dopo che la professione è stata riconosciuta come sanitaria. La procedura di riconoscimento si è conclusa con un percorso ufficiale che consente di integrare l’osteopatia nel sistema pubblico. Ora, le visite possono essere prenotate attraverso i canali sanitari ufficiali, con la possibilità di usufruire di eventuali coperture previste dal sistema.

Per capire cosa cambia davvero bisogna però evitare un equivoco diffuso: non significa che da un giorno all’altro sarà possibile trovare un osteopata in ogni ospedale o prenotare automaticamente una seduta al Cup come accade per molte visite specialistiche. Il cambiamento riguarda soprattutto lo status della professione e il suo ingresso formale nel servizio sanitario. Dalla legge del 2018 alla laurea sanitaria L’iter era partito con la legge 3 del 2018, che aveva individuato l’osteopatia come nuova professione sanitaria. Nel 2021 era arrivata l’istituzione ufficiale della figura professionale mentre nel 2023 era stato definito l’ordinamento universitario. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'osteopata entra nel Servizio Sanitario Nazionale, ma che cosa cambia davvero per i pazienti?

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Losteopatia entra ufficialmente nel Servizio Sanitario Nazionale

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