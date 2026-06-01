Lorenzo Finn, dopo aver superato un infortunio, parteciperà al Giro d’Italia Next Gen 2026, in programma dal 14 al 21 giugno. Lo scalatore sarà presente alla corsa, che si svolgerà tra circa un mese. La notizia è stata comunicata ufficialmente, confermando la sua presenza tra i partecipanti. Finn aveva interrotto l’attività a causa di un infortunio e ora è tornato a gareggiare.

Lorenzo Finn sarà regolarmente al via del Giro d’Italia Next Gen 2026 (14-21 giugno). A poco più di un mese dalla caduta al Tour of the Alps, che aveva reso necessario un intervento chirurgico al polso, il campione del mondo Under 23 ha completato il percorso di recupero e si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione. Il corridore della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies ha parlato del proprio stato di forma durante un incontro con la stampa organizzato nel ritiro di Andorra, dove la squadra sta ultimando la preparazione in vista della corsa rosa riservata alla categoria citata (Under 23). L’infortunio non ha compromesso in maniera significativa il lavoro svolto nei mesi precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Finn ha recuperato dall’infortunio e sarà al Giro d’Italia NextGen 2026

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