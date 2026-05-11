Giro d’Italia NextGen 2026 | presentato il percorso Sarà interamente al Sud!

Il Giro d’Italia NextGen 2026 si svolgerà dal 14 al 21 giugno e sarà dedicato agli Under 23. La corsa attraverserà sei regioni del Centro-Sud, tra cui Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e Abruzzo. Il percorso, lungo circa 1.000 chilometri, si snoderà interamente in queste aree, offrendo un itinerario che mette in evidenza le caratteristiche territoriali di questa parte del paese.

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Il Giro d’Italia Next Gen 2026 avrà una caratteristica particolare. La corsa rosa riservata agli Under 23, in programma dal 14 al 21 giugno, attraverserà infatti sei regioni del Centro-Sud, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e Abruzzo, lungo un percorso di 1.082,1 chilometri e circa 14.750 metri di dislivello complessivo, disegnato per esaltare tanto i velocisti quanto gli uomini di classifica. Otto tappe, sette frazioni in linea e una cronometro conclusiva, per incoronare l’erede di Jakob Omrzel e mettere in vetrina i migliori talenti del ciclismo internazionale. La partenza da Reggio Calabria rappresenta uno dei simboli più forti dell’edizione 2026: il Giro Next Gen sceglie infatti il Meridione come baricentro tecnico e geografico della corsa, valorizzando territori spesso poco frequentati dalle grandi competizioni a tappe.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2026: presentato il percorso. Sarà interamente al Sud! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa Notizie correlate Presentato in Campidoglio il Jova Giro, l’iniziativa di Jovanotti per riscoprire il Sud Italia, una pedalata alla voltaTutte le strade portano a Roma e, a quanto pare, hanno origine da essa: persino quelle della musica. Giro d'Italia 2026, neanche Fortunato sarà al viaRoma, 2 maggio 2026 - Una startlist che perde pezzi per strada e che apre quindi le possibilità di podio per corridori spesso relegati a ruoli di... Argomenti più discussi: Magnier, in rosa dal Next Gen (in Valle) al Giro d'Italia; La Calabria protagonista anche del Giro d’Italia Next Gen: ecco le tappe del mese di giugno; ESCLUSIVO. Giro Next Gen: ecco il percorso 2026; SAVINO. IN BRETAGNA UN NUOVO PASSO AVANTI, ADESSO GUARDO AL GIRO NEXT GEN. Giro Next Gen 2026: 1.082 km e 14.750 m di dislivello nel Meridione d'Italia. Da Reggio Calabria a L'Aquila, gli Under 23 affrontano una corsa decisamente impegnativa. Lorenzo Mark Finn tra i favoriti! #GiroNextGen #ciclismo tuttobiciweb.it/article/177843 x.com porteresti Tchouameni alla Juve? Il suo valore sta per scendere anche. reddit Giro d’Italia NextGen 2026: presentato il percorso. Sarà interamente al Sud!Il Giro d’Italia Next Gen 2026 avrà una caratteristica particolare. La corsa rosa riservata agli Under 23, in programma dal 14 al 21 giugno, attraverserà ... oasport.it