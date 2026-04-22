Lorenzo Finn si è infortunato durante la terza tappa del Tour of the Alps, rimanendo coinvolto in una caduta. Dopo gli esami medici, è stato riscontrato una frattura al polso destro. La squadra Red Bull-Bora-hansgrohe ha comunicato i risultati degli accertamenti diagnostici, che hanno portato alla decisione di ritirare il corridore dalla competizione. L’infortunio potrebbe compromettere la partecipazione di Finn al Giro Next Gen.

Doccia fredda per Lorenzo Finn, caduto e costretto al ritiro nel corso della terza tappa del Tour of the Alps: la Red Bull-Bora-hansgrohe, infatti, ha reso noto l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il corridore, che hanno evidenziato la frattura del polso destro. A rischio la partecipazione al Giro Next Gen. Le parole della squadra dell’azzurro: “ Purtroppo, Lorenzo Finn è stato coinvolto in una caduta di gruppo subito dopo l’inizio della terza tappa del Tour of the Alps. Nel violento impatto, ha subito una frattura al polso. Auguriamo a Lorenzo una rapida guarigione e inviamo i nostri migliori auguri anche a tutti gli altri corridori coinvolti “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa si è fatto Lorenzo Finn? Il responso sull’infortunio: una frattura mette a rischio il Giro Next Gen

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