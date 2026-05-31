Lorena Wiebes è stata squalificata e esclusa dal Giro d’Italia femminile 2026 dopo aver vinto la prima tappa. La decisione è stata presa poche ore dopo il suo successo e riguarda una violazione delle regole di gara. La velocista era considerata tra le favorite della corsa, ma la sua partecipazione si è conclusa bruscamente. La squalifica ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di ciclismo.

Da trionfatrice della prima tappa a esclusa dalla corsa nel giro di poche ore. È il clamoroso epilogo della giornata inaugurale del Giro d’Italia femminile 2026 per Lorena Wiebes, protagonista di una vicenda destinata a far discutere il mondo del ciclismo. L’olandese della SD Worx-Protime aveva conquistato sul traguardo di Ravenna il successo nella frazione d’apertura, imponendosi allo sprint davanti a Elisa Balsamo e indossando anche la prima maglia rosa. Tuttavia, le verifiche tecniche effettuate dai commissari dell’UCI al termine della gara hanno completamente ribaltato l’esito della tappa. Secondo quanto emerso dai controlli, la bicicletta utilizzata dalla campionessa neerlandese non rispettava i parametri previsti dal regolamento tecnico internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Lorena Wiebes è stata squalificata ed estromessa dal Giro d’Italia 2026: fuori la velocista migliore

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