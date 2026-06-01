L’Onu segnala che le attività delle mafie causano circa 95.000 omicidi ogni anno, cifra simile a quella delle guerre. Il nuovo rapporto dell’Unodc evidenzia come la criminalità organizzata sia responsabile di un livello di violenza paragonabile ai conflitti armati. I dati si basano su stime globali e mostrano un impatto mortale elevato, con zone dove la presenza delle mafie alimenta violenza e instabilità.

La criminalità organizzata globale uccide quasi quanto le guerre. È il dato più inquietante contenuto nel nuovo report dell’Ufficio delle Nazioni unite contro la droga e il crimine (Unodc), pubblicato nel maggio 2026 in occasione del venticinquesimo anniversario della Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale. Secondo il documento, dal 2000 a oggi le organizzazioni criminali sarebbero responsabili di circa 95.000 omicidi all’anno, praticamente lo stesso numero medio delle vittime provocate dai conflitti armati nel mondo. Un dato che cambia radicalmente la percezione del fenomeno: mafie, cartelli e reti criminali non vengono più considerati soltanto un problema di ordine pubblico, ma una minaccia globale alla sicurezza internazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Onu lancia l’allarme: le mafie fanno quasi gli stessi morti delle guerre

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