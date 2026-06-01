Migliaia di tifosi dell’Arsenal si sono radunati per le strade di Londra, dove hanno acceso razzi e fumogeni, creando un’atmosfera di festa. Le strade sono state colorate di rosso, con bandiere e cori a celebrare la vittoria in campionato di entrambe le squadre, maschile e femminile. La folla ha riempito le vie principali, manifestando entusiasmo per i risultati ottenuti dalla squadra.

I tifosi dell’Arsenal hanno dipinto le strade di Londra di rosso con razzi e fumo per celebrare le stagioni di successo sia della squadra maschile che di quella femminile dei gunners. Entrambe le squadre hanno sfilato sugli autobus scoperti per salutare la folla che affollava le strade della capitale inglese. La squadra maschile ha perso ai calci di rigore la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain sabato a Budapest, ma la squadra e i tifosi avevano ancora molto da festeggiare con il trionfo del titolo. L’Arsenal ha messo fine alla sua attesa di 22 anni per un titolo di Premier League, scatenando la gioia nel nord di Londra e oltre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, in migliaia per strada festeggiano la vittoria dell'Arsenal in campionato

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