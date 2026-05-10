L'allenatore dell'Arsenal ha dichiarato che ricorderà questa giornata, dopo la vittoria contro il West Ham. La partita si è conclusa con un risultato che ha rafforzato la posizione della squadra in campionato. La squadra ha mostrato un buon livello di gioco e determinazione, portando a casa i tre punti. La gara si è disputata in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi presenti allo stadio.

2026-05-10 22:13:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha detto che “ricorderà questo giorno” dopo che la sua squadra ha vinto 1-0 sul West Ham portandosi cinque punti di vantaggio nella corsa al titolo della Premier League. Leandro Trossard ha segnato a meno di 10 minuti dalla fine della partita allo Stadio di Londra, ma quello è stato solo l’inizio del dramma. Nel pieno del tempo di recupero, il sostituto degli Hammers Callum Wilson ha sparato in quello che pensava fosse il pareggio, solo per il gol che è stato escluso dal VAR dopo che è stato giudicato il portiere dell’Arsenal David Raya ha subito un fallo durante la preparazione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arteta “ricorderà questo giorno” dopo la vittoria dell’Arsenal sul West Ham

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