L’Arsenal ha organizzato un corteo per celebrare la vittoria del campionato di Premier League, con un bus scoperto che ha attraversato le strade di Londra. La squadra ha mostrato i trofei ai tifosi, mentre i giocatori si sono fatti fotografare e hanno salutato la folla. La celebrazione è avvenuta dopo la sconfitta in finale di Champions League, disputata sabato contro il Paris Saint Germain.

L’Arsenal si consola dopo la finale di Champions League persa sabato contro il Paris Saint Germain e festeggia la vittoria della Premier League. I giocatori hanno sfilato per le strade di Londra a bordo di un bus scoperto, corteo diventato ormai una tradizione per molti club. I Gunners hanno vinto il campionato inglese dopo ben 22 anni di digiuno, surclassando la concorrenza del Manchester City. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'Arsenal festeggia la vittoria della Premier, bus scoperto per le strade di Londra

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L'Arsenal vince la Premier: a Londra è festa!

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