Lonato del Garda | Country Beef Fess
Dal 5 al 7 giugno, nella frazione Campagna di Lonato del Garda, si svolge il Country Beef Fest, un evento di tre serate con musica dal vivo, cibo e socializzazione. L'iniziativa offre intrattenimento e specialità gastronomiche per i partecipanti.
Tre serate all'insegna della musica dal vivo, del buon cibo e della voglia di stare insieme. Dal 5 al 7 giugno la frazione Campagna di Lonato del Garda ospita il Country Beef Fest, un appuntamento pensato per chi desidera trascorrere una serata in compagnia tra intrattenimento e specialità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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