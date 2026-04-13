Lonato del Garda | mercantico

A Lonato del Garda si svolge ogni terza domenica del mese il Mercantico, un mercato dedicato all’antiquariato e al collezionismo. L’evento si tiene nel centro storico del paese e richiama visitatori da diverse zone del territorio gardesano. Durante questa giornata, i partecipanti possono trovare oggetti di interesse storico e collezionistico esposti dai venditori. Il Mercantico rappresenta una delle occasioni più frequentate e apprezzate della zona.

Il Mercantico: il mercato dell’antiquariato e del collezionismo a Lonato del Garda. Ogni terza domenica del mese, nel centro storico di Lonato del Garda, si svolge il Mercantico, uno degli appuntamenti più amati del territorio gardesano. Un mercatino di antiquariato, modernariato, hobbistica e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Lonato del Garda, esplosione in un’armeria: gravissimo 57enneLonato del Garda (Brescia), 30 marzo 2026 – Lo scoppio, il fumo che si alza dalla struttura e un uomo a terra in gravissime condizioni. Lonato del Garda: La via del Sabi, il giappone silenziosoDal 24 gennaio al 22 marzo 2026, la Rocca di Lonato del Garda accoglie nella suggestiva Sala del Capitano la mostra La Via del Sabi –??? – Sabi No... Il Natale arriva sul Garda: mercatini da sogno