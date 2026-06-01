Lombardia | l’IA entra negli ospedali tra monitoraggio e simulazioni

Notizia in breve

In Lombardia, l’introduzione dell’intelligenza artificiale negli ospedali prevede l’uso di sistemi di monitoraggio vocale per controllare il battito cardiaco dei pazienti a domicilio e l’impiego di gemelli digitali per testare nuove terapie prima di applicarle sui pazienti reali. Questi strumenti consentono di raccogliere dati e simulare trattamenti, facilitando la gestione clinica e la sperimentazione di nuove procedure mediche. Le applicazioni sono in fase di sviluppo e sperimentazione nelle strutture sanitarie della regione.