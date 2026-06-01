Lombardia | l’IA entra negli ospedali tra monitoraggio e simulazioni
In Lombardia, l’introduzione dell’intelligenza artificiale negli ospedali prevede l’uso di sistemi di monitoraggio vocale per controllare il battito cardiaco dei pazienti a domicilio e l’impiego di gemelli digitali per testare nuove terapie prima di applicarle sui pazienti reali. Questi strumenti consentono di raccogliere dati e simulare trattamenti, facilitando la gestione clinica e la sperimentazione di nuove procedure mediche. Le applicazioni sono in fase di sviluppo e sperimentazione nelle strutture sanitarie della regione.
? Domande chiave Come può la voce monitorare il cuore di un paziente a casa?. Quali terapie verranno testate prima sui gemelli digitali dei pazienti?. Chi manterrà la responsabilità finale delle decisioni cliniche in ospedale?. Come ridurranno gli algoritmi i tempi di attesa per le mammografie?.? In Breve Fondazione Cariplo finanzia 220mila euro per il progetto AVATAR-SC al Niguarda. Piattaforma S-Race operativa dal 2024 per analisi dati clinici a San Raffaele. Algoritmi supportano radiologi per mammografie nelle zone di Cremona e Oglio Po. Regione Lombardia prevede integrazione sistemi IA nelle aziende sanitarie entro il 2026. L’intelligenza artificiale entra nelle corsie lombarde: Niguarda, San Raffaele e guidano il cambiamento clinico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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