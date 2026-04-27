In Italia manca personale sanitario negli ospedali Si punta sugli stranieri | Il 50% di loro lavora in Lombardia

In Italia, la mancanza di personale sanitario negli ospedali rimane un problema diffuso, con molte strutture che faticano a coprire le esigenze di personale medico e infermieristico. La regione Lombardia si distingue per aver impiegato il 50% dei professionisti stranieri arrivati nel paese, rappresentando una quota significativa del totale dei lavoratori stranieri nel settore sanitario italiano. La situazione evidenzia una crescente dipendenza da risorse provenienti dall’estero per far fronte alla carenza di personale.

La carenza di medici, infermieri e personale sanitario continua a pesare in tutta Italia, ma è la Lombardia la regione che più di tutte sta assorbendo nuovi professionisti arrivati dall’estero. È questo il dato principale che emerge dall’analisi diffusa da Openjobmetis (agenzia per il lavoro), attraverso la divisione International Recruitment, specializzata nella selezione di figure sanitarie internazionali. Si punta quindi su altre nazioni extra europee i cui professionisti sanitari siano propensi a fare un’esperienza nel nostro Paese. Negli ultimi tre anni sono state oltre mille le persone inserite nel sistema sanitario italiano tra infermieri, medici, fisioterapisti e tecnici radiologi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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