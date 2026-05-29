Il caso Ibrahima Konaté scuote il Liverpool | l’Inter osserva la rottura ma i costi spaventano Milano

Ibrahima Konaté non giocherà più con il Liverpool. Secondo Calciomercato, il club britannico ha deciso di cedere il difensore. L’Inter è interessata, ma i costi del trasferimento sono elevati e potrebbero bloccare l’operazione. Nessuna conferma ufficiale al momento.

Il futuro di Ibrahima Konaté sarà lontano da Anfield. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione di Calciomercato.com, la trattativa per il prolungamento del contratto tra il difensore francese e il Liverpool è definitivamente saltata, aprendo lo scenario di un clamoroso addio a parametro zero. Le parti avevano mostrato segnali positivi fino allo scorso aprile, portando avanti mesi di serrati colloqui che facevano presagire una fumata bianca. L’accordo economico definitivo non è però mai stato trovato e ora il centrale classe 1999 si appresta a diventare uno dei pezzi pregiati del mercato internazionale. La notizia ha immediatamente attivato i radar delle grandi potenze europee e tra queste si è mossa con decisione l’ Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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Lémotion dIbou Konaté

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