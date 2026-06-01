Lobo è pronto a fare la sua trionfale apparizione al cinema in Supergirl di Craig Gillespie in uscita a fine giugno. Cogliamo quindi l’occasione per tornare alle origini di un personaggio che ha alle spalle trent’anni di vita editoriale e che si è fatto sempre notare per il suo essere totalmente dissacrante e fuori dalle righe. Il debutto a fumetti del “Grand’uomo” risale infatti a Omega Men 3 del 1983 da un’idea di Keith Giffen, ma la versione iniziale era piuttosto diversa da quella che conosciamo e non colpì subito il pubblico. Il vero Lobo comparve infatti solo nel 1990 nella miniserie omonima che vede lo stesso Keith Giffen alla storia, Alan Grant alla sceneggiatura e Simon Bisley ai disegni, che con il suo stile completamente folle definì per sempre il personaggio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Lobo: L’ultimo Czarniano & Lobo è tornato – Alle origini del personaggio più dissacrante della DC Comics

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Lobo: L'Ultimo Czarniano/Lobo E' Tornato - DC Pocket Collection n. 29 - (Panini Comics)

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