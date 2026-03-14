Lobo Antunes grande scrittore dell’indicibile

Una settimana fa è scomparso António Lobo Antunes, uno dei più importanti scrittori portoghesi. La sua scrittura si distingue per la capacità di affrontare temi complessi e delicati, senza ricorrere a semplificazioni o linguaggi facili. Antunes era noto per la sua resistenza alle convenzioni letterarie e per il suo stile che evita la retorica. La sua assenza si fa sentire nel panorama letterario internazionale.

È stato l’araldo di una letteratura come fede in una voce che rilancia tutte le scommesse del raccontabile, che aspira al mondo e che conosceva l’eternità terribile delle cose. Un ricordo Identità, radici e illusioni. Lucetta Scaraffia e una ricerca delle proprie origini E’ morto António Lobo Antunes, un vero grande ispido fuoriclasse che l’editore Feltrinelli ha e avrà per sempre il merito di aver pubblicato e ripubblicato con ostinazione e convinzione, a dispetto, si immagina, di numeri non esaltanti (in Francia è considerato un grande classico contemporaneo, definizione che di solito è un altro modo per condannare uno scrittore alla non-lettura e invece, ohibò, lo leggono eccome). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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Oggi ore 10-12 HANGAR CAFE’ con tirocinanti e allievi, L’opera di Eshkol Nevo ed un omaggio ad Antonio Lobo Antunes @POLOPSICODINAM @gramma_felt #eshkolnevo #antonioloboantunes x.com