Older di George Michael compie trent’anni | l’album – fenomeno che ha segnato la svolta musicale dell’artista
Oggi ricorre il trentennale di “Older”, l’album di George Michael pubblicato nel 1996. L’opera si distingue per l’uso di sonorità soul e jazz, segnando una svolta rispetto alle precedenti produzioni dell’artista, che si erano concentrate principalmente su generi pop, pop-rock e dance. L’album ha rappresentato un momento di cambiamento nel percorso musicale di Michael, introducendo un nuovo stile che ha influenzato il suo percorso artistico successivo.
“Older” di George Michael compie oggi trent’anni. Contraddistinto da note soul e jazz, rappresenta una grande svolta artistica e stilistica per il cantante britannico, che fino a quel momento si è concentrato su toni più pop, pop – rock e dance. Artista con numerosi successi alle spalle, quali “Careless Whisper”, “Last Christmas”, “Wake Me Up Befor You Gogo” e “Club Tropicana”, con l’uscita di questo capolavoro, datato 1996, si consacra ulteriormente a re della musica a tutto tondo, capace di spaziare da un genere all’altro con grande facilità. “Older”, la pietra miliare che consacra George Michael a icona indiscussa del panorama musicale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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