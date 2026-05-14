Older di George Michael compie trent’anni | l’album – fenomeno che ha segnato la svolta musicale dell’artista

Oggi ricorre il trentennale di “Older”, l’album di George Michael pubblicato nel 1996. L’opera si distingue per l’uso di sonorità soul e jazz, segnando una svolta rispetto alle precedenti produzioni dell’artista, che si erano concentrate principalmente su generi pop, pop-rock e dance. L’album ha rappresentato un momento di cambiamento nel percorso musicale di Michael, introducendo un nuovo stile che ha influenzato il suo percorso artistico successivo.

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