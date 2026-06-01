Lo staff del sindaco ha comunicato che l’assessore Sandro è molto arrabbiato a causa delle critiche ricevute sulla questione Mari. Ha richiesto almeno 50 commenti positivi sul web per evitare di dimettersi. La frase è stata riferita da fonti vicine al team di governo, che hanno spiegato che Sandro si sente abbandonato di fronte agli attacchi. La richiesta di sostegno online è stata confermata da alcune fonti interne.

"Sandro è molto inc. perché non vede alcuna difesa da parte nostra agli attacchi che sta ricevendo sulla questione Mari. Se non abbiamo almeno una cinquantina di nostri commenti entro domattina, lui se ne va, molla". È questo l’audiomessaggio che l’altra sera si sono visti recapitare i referenti delle liste di centrodestra, mentre in città imperversava l’infuocata polemica sul voto cattolico. A inviarlo lo staff di Sandro Parcaroli, sindaco uscente di Macerata, in corsa per la conferma al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi contro Gianluca Tittarelli (centrosinistra). L’audio è arrivato poche ore dopo la conferenza stampa con la quale Tittarelli ha annunciato ufficialmente la discesa in campo di Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo staff del sindaco: "Sandro è molto inc... Servono 50 commenti sul web in suo favore, altrimenti se ne va"

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