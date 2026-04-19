Addio a Cesare Dalle Fabbriche | se ne va l' anima del Rione Verde e lo storico sbandieratore over

Nella notte di sabato, è deceduto Cesare Dalle Fabbriche a causa di una complicanza polmonare. La notizia è stata comunicata dal consiglio direttivo del Rione Verde, che ha ricordato la sua lunga presenza come figura simbolo del quartiere e come storico sbandieratore. La scomparsa di Dalle Fabbriche rappresenta una perdita per la comunità locale, che lo ricorda per il suo impegno e il suo ruolo nel volontariato e nelle tradizioni del rione.

Nella nottata di sabato per una complicanza polmonare, è venuto a mancare Cesare Dalle Fabbriche, fa sapere il consiglio direttivo del Rione Verde. “Personaggio molto noto nel mondo del Palio, 89enne da sempre nel Rione Verde dove fu il primo sbandieratore agli inizi degli anni sessanta, poi Capo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: E’ morto Cesare Castellotti, se ne va a 86 anni lo storico volto di ‘Novantesimo Minuto’ Il Barone se ne va: addio a Peppe Celestino, animaCaltanissetta si prepara a salutare Giuseppe Celestino, noto in città con il soprannome il Barone, scomparso all’età di 71 anni. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: L'addio a Cesare Zilio: oggi i funerali del giovane architetto. Lutto nel mondo del Palio: addio a Cesare Dalle FabbricheProfondo cordoglio nel mondo del Palio per la scomparsa di Cesare Dalle Fabbriche, venuto a mancare nella notte di sabato a causa di una complicanza polmonare. Aveva 89 anni ed era una figura simbolo ... ravennawebtv.it Lutto per il Palio di Faenza: è morto Cesare Dalle FabbricheNella nottata di sabato per una complicanza polmonare, è venuto a mancare Cesare Dalle Fabbriche, personaggio molto noto nel mondo del Palio, ... ravennanotizie.it