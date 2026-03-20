Con Chuck Norris se ne va anche il primo meme italiano | la storia del duro più amato del web

Con l’addio a Chuck Norris si conclude anche il periodo del primo meme italiano che lo vedeva protagonista. Nato nelle prime fasi di Facebook, questo meme ha rappresentato il personaggio più amato del web per molti anni. Ha attraversato diverse epoche digitali, rimanendo tra i più riconoscibili tra gli utenti italiani. La sua presenza si è fatta sentire nel corso dell’evoluzione dei social network.

Con l’addio a Chuck Norris se ne va anche il primo, insuperabile meme dell’era dei social: nato agli albori di Facebook, è riuscito ad attraversare indenne le stagioni del web fino ai nostri giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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