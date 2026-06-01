Lo sport e i giovani

Un giovane è stato denunciato per aver aggredito un compagno durante una partita di calcio amatoriale. L’episodio è avvenuto in un parco pubblico, dove si sono registrati anche danni a una panchina. La polizia intervenuta ha fermato il ragazzo e sequestrato l’oggetto usato per l’aggressione. L’altro minore coinvolto è stato portato al pronto soccorso con ferite giudicate non gravi. La vicenda è al vaglio delle autorità competenti.

Se provi a chiedere a un adulto che cos’è lo sport per i giovani, probabilmente ti risponderà con le solite frasi fatte: “fa bene alla salute”, “insegna la disciplina”, “tiene i ragazzi lontani dalle strade”. Ma se lo chiedi a noi, la risposta è completamente diversa. Per la mia generazione, lo sport è una specie di posto sicuro, ma anche un’arma a doppio taglio. È l’unico momento della giornata in cui i telefoni restano negli spogliatoi e la testa si spegne, liberi finalmente dall’ansia delle notifiche, dalle aspettative della scuola e dalle paranoie di un futuro che sembra sempre un gigantesco punto di domanda. Oggi noi giovani non sempre cerchiamo nello sport il successo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EoloSportFest e UniFestivAq, lo sport unisce i giovani

Notizie e thread social correlati

Sicilia, 8,5 milioni per lo sport: fondi per federazioni e giovaniIn Sicilia sono stati assegnati 8,5 milioni di euro destinati allo sport, con l’obiettivo di sostenere federazioni e giovani atleti.

Bullismo: Minetti e Pieretti, ‘lo sport strumento educativo per i giovani’Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, insieme a una campionessa del mondo di pentathlon, ha partecipato a un dibattito pubblicamente...

Temi più discussi: StudiEremoinFamiglia, pratica sportiva e drop out: l’impegno della FederCanottaggio per le generazioni Alpha e Z; Insieme per i Giovani, insieme per lo Sport: al via il nuovo progetto promosso dalla Polisportiva Palladio con il sostegno di Confindustria Vicenza e del Comune di Vicenza; Canottaggio e nuove generazioni: come cambia il rapporto dei giovani con lo sport; Abodi: Sinner? I grandi campioni cadono e si rialzano.

Andrea #Abodi torna a parlare dello stadio dell' #ASRoma. Il ministro per lo Sport e i Giovani afferma che sono stati sottoscritti i primi atti per la realizzazione della nuova casa giallorossa e che, nei prossimi mesi, ci sarà un’accelerazione del progetto. x.com

La crescita nel tennis di Rafael Jódar e i colpi adolescenziali di un nuovo modello per la Spagna nello sport reddit

Dalla Formula 1 alla Serie A: lo sport a caccia di giovaniIl pilota italiano della Mercedes surclassa compagni e rivali, guida una vettura rinata e apre una stagione che potrebbe riscrivere gli equilibri del Circus. Hamilton ritrova se stesso, Leclerc ... ilfoglio.it

Lo sport come linguaggio formativo e culturale: una prospettiva mente-corpoLo sport favorisce lo sviluppo emotivo e il benessere mentale nei giovani attraverso l’integrazione tra corpo, mente ed emozioni ... stateofmind.it