Bullismo | Minetti e Pieretti ‘lo sport strumento educativo per i giovani’

Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, insieme a una campionessa del mondo di pentathlon, ha partecipato a un dibattito pubblicamente accessibile sul tema del bullismo. Le due atlete hanno condiviso la loro opinione sull’uso dello sport come strumento educativo per i giovani. L’evento si è svolto in un contesto aperto alla discussione e ha coinvolto anche altre figure che hanno portato riflessioni sulla prevenzione e il ruolo delle attività sportive nel contrastare i comportamenti morbosi tra i giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La cantante e Atleta paralimpica, Annalisa Minetti e la campionessa del mondo di Pentatlon e Consigliere Delegato Città Metropolitana Roma Capitale, Alessia Pieretti, hanno partecipato con entusiasmo alla seconda maratona Bullismo, promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. “Un’edizione pazzesca in cui speriamo di aiutare i ragazzi a diventare i reali protagonisti della nostra esistenza, anche avvicinandoli allo sport”, dice Minetti, ‘In una piazza che vede la sinergia di tante realtà unite intorno ai ragazzi’, le fa eco Pieretti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bullismo: Minetti e Pieretti, ‘lo sport strumento educativo per i giovani’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bullismo: Minetti e Pieretti, lo sport strumento educativo per i giovani Sullo stesso argomento Leggi anche: Bullismo, Annalisa Minetti: "Maratona per dare esempio positivo sport" Sport e legalità, giovani incontrano le Fiamme Oro: progetto educativo dedicato ai ragazziUnire sport, formazione e legalità in un’unica esperienza educativa rivolta alle nuove generazioni. Bullismo, Annalisa Minetti: Maratona per dare esempio positivo sport(Adnkronos) – L’importanza di questo evento è non limitarsi a raccontare solo quello che non va, ma dimostrare che ... cremonaoggi.it A Sanremo parte ‘La strada contro il bullismo’ con Giusy Versace, Manuel Bortuzzo e Annalisa MinettiRoma, 13 feb. (Adnkronos) – Accademia dei Campioni e Cittadella dello Sport in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale contro il Bullismo e Disagio Giovanile saranno presenti nella ‘città dei ... affaritaliani.it