Sicilia 8,5 milioni per lo sport | fondi per federazioni e giovani

In Sicilia sono stati assegnati 8,5 milioni di euro destinati allo sport, con l’obiettivo di sostenere federazioni e giovani atleti. Le associazioni sportive possono richiedere un anticipo dell’80% delle risorse stanziate. La distribuzione dei fondi prevede che alcuni enti riceveranno quote più elevate rispetto ad altri, in base alle richieste presentate e alle necessità evidenziate. Sono in corso le procedure per l’accesso alle risorse da parte delle associazioni.

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