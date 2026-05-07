Sicilia 8,5 milioni per lo sport | fondi per federazioni e giovani
In Sicilia sono stati assegnati 8,5 milioni di euro destinati allo sport, con l’obiettivo di sostenere federazioni e giovani atleti. Le associazioni sportive possono richiedere un anticipo dell’80% delle risorse stanziate. La distribuzione dei fondi prevede che alcuni enti riceveranno quote più elevate rispetto ad altri, in base alle richieste presentate e alle necessità evidenziate. Sono in corso le procedure per l’accesso alle risorse da parte delle associazioni.
? Punti chiave Come possono le associazioni sportive accedere all'anticipo dell'80%?. Chi riceverà la quota più alta dei fondi stanziati?. Quando verranno pubblicati i nomi dei beneficiari dei contributi?. Come influiranno questi fondi sulle realtà sportive dei piccoli borghi?.? In Breve Elvira Amata conferma aumento fondi rispetto ai 6 milioni dell'anno precedente.. Scadenza domande 15 giugno tramite Comitato regionale Coni Sicilia.. Pubblicazione piano riparto prevista entro il 15 luglio.. 6,3 milioni per federazioni nazionali e 1,2 milioni per enti promozione sportiva.. La Regione Siciliana stanzia 8,5 milioni di euro per il sistema sportivo isolano con un decreto che punta a sostenere le federazioni e i progetti giovanili per l’anno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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