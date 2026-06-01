Lo spettacolare salvataggio del cavallo precipitato nel canalone | le immagini dell’animale sospeso nel vuoto

Notizia in breve

Un cavallo è stato salvato dopo essere precipitato in un canalone, rimanendo sospeso nel vuoto sotto un elicottero dei vigili del fuoco. L’animale è rimasto intrappolato tra fango, rovi e pendenze ripide per tutta la notte. I soccorritori hanno coordinato le operazioni per recuperare l’animale, che è stato estratto senza riportare ferite gravi. Le immagini mostrano il cavallo capovolto e sospeso, prima di essere messo in salvo.