Lo spettacolare salvataggio del cavallo precipitato nel canalone | le immagini dell’animale sospeso nel vuoto
Un cavallo è stato salvato dopo essere precipitato in un canalone, rimanendo sospeso nel vuoto sotto un elicottero dei vigili del fuoco. L’animale è rimasto intrappolato tra fango, rovi e pendenze ripide per tutta la notte. I soccorritori hanno coordinato le operazioni per recuperare l’animale, che è stato estratto senza riportare ferite gravi. Le immagini mostrano il cavallo capovolto e sospeso, prima di essere messo in salvo.
Reggio Emilia, 1 giugno 2026 – Il cavallo è uscito dal canalone volando capovolto come un Pegaso acciaccato, sospeso nel vuoto sotto l’elicottero dei vigili del fuoco, dopo una notte trascorsa nel bosco tra fango, rovi e pendenze proibitive. Un bellissimo baio precipitato nei pressi del torrente Ozola, a Ventasso, è stato salvato al termine di un intervento tanto spettacolare quanto delicato: ore di lavoro, avvicinamenti difficili, cure veterinarie sul posto e infine il recupero dall’alto, tra le chiome degli alberi mosse dal vento del velivolo. https:www.ilrestodelcarlino.itvideocavallo-precipita-nel-dirupo-salvataggio-spettacolare-il-video-td516mfw L’allarme scattato alle 18 di domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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