Un speleologo rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, in Piemonte, è stato recuperato. L'uomo era rimasto bloccato all’interno della cavità sotterranea e le operazioni di salvataggio sono durate diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori specializzati in ambienti ipogei. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dell’uomo.

Pare che fosse rimasto incastrato sotto un pezzo di roccia che avrebbe ceduto da una parete, per cui non riusciva a risalire. Per i soccorsi sono stati mobilitati 42 tecnici del soccorso speleologico provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia, che hanno lavorato tutta la notte per tirarlo fuori in sicurezza. Le operazioni erano complicate dalla profondità e dagli spazi ristretti, e sono consistite anche nell’allargare i cunicoli frantumando le pareti di roccia, per rendere più agile il passaggio. Non si sa il nome dell’uomo, secondo la stampa locale ha una ventina d’anni ed è residente in Liguria. Era entrato nella grotta insieme ad altre persone per esplorarla. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Lo speleologo che era bloccato in una grotta in Piemonte è stato recuperato

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