lo spacepark a torino guarda allo spazio

Lo SpacePark di Torino si concentra sulla tecnologia spaziale. Le immagini dei satelliti di film sono ora realtà, grazie a investimenti di privati e di agenzie pubbliche italiane, europee e internazionali nel settore spaziale.

TUTTI abbiamo negli occhi le immagini dei satelliti dei film che parlavano dello spazio. Oggi quei satelliti sono realtà, grazie ad investimenti di privati, ma anche di agenzie pubbliche in Italia, Europa e nel mondo, nella space economy. Argotec opera da SpacePark, una struttura all’avanguardia situata a Torino, in Italia, che funge da centro per le attività di progettazione, integrazione e ricerca. Per supportare le operazioni globali e ampliare la propria presenza internazionale, Argotec ha istituito anche una filiale negli Stati Uniti, a Melbourne, in Florida. Inoltre, il personale di Argotec è attivamente coinvolto all’European Astronaut Center a Colonia, in Germania, nell’ambito dell’Agenzia Spaziale Europea, a dimostrazione della nostra significativa presenza nell’industria spaziale globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Una rotta stellare: David Avino (Argotec) tra sogni e realtà

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