Oggi si tiene al Museo Madre la conferenza stampa di presentazione del Comicon 2026, l’evento dedicato al mondo del fumetto, dei videogiochi e della cultura pop. L’appuntamento anticipa di alcuni mesi l’inizio della manifestazione, che si svolgerà nelle prossime settimane. Durante l’incontro sono stati annunciati alcuni temi e novità dell’edizione di quest’anno, tra cui l’attenzione anche allo spazio e alle sue rappresentazioni.

Manca sempre meno all'inizio del Comicon 2026. Nella cornice del Museo Madre, questa mattina, si svolge la conferenza stampa di lancio della nuova edizione della kermesse che, ogni anno, popola la Mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. A presentare ufficialmente l'evento sono Rosanna Romano, direttore generale delle politiche culturali e turismo della Regione Campania, Claudio Curcio, presidente di Comicon, Matteo Stefanelli, direttore artistico dell'iniziativa, Francesco Izzo, professore ordinario della Federico II di Napoli e l'assessore Angelo Cutaia, referente per cultura, eventi e personale della Regione Campania.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Comicon 2026, al via la conferenza stampa al Museo Madre: «Un'edizione che guarda anche allo spazio»

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