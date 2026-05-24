Una scuola calabrese partecipa a Torino al progetto “Vertical CanSatAir”, un'iniziativa dedicata alla ricerca e alla sperimentazione scientifica. Il Liceo Scientifico di Tropea si distingue per aver sviluppato un progetto che coinvolge studenti e laboratori, con l’obiettivo di contribuire a un evento di rilievo nazionale nel settore spaziale. La partecipazione si svolge attraverso attività di ricerca e sviluppo, che coinvolgono studenti e docenti, in un contesto di innovazione e sperimentazione.

C’è una scuola calabrese che, partendo dalle aule e dai laboratori di Tropea, si prepara a conquistare uno dei più prestigiosi scenari italiani dedicati alla ricerca e alla sperimentazione scientifica. È il Liceo Scientifico dell’IIS Tropea, pronto a portare il progetto “Vertical CanSatAir” al centro di una campagna di lancio e monitoraggio atmosferico che si svolgerà dal 29 al 31 maggio 2026 presso Infini.to Planetario di Torino, in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana ed European Space Agency. Una sfida scientifica di altissimo profilo che vedrà protagonisti sei studenti calabresi guidati dal professor Giuseppe Fiamingo, autore e coordinatore di un progetto nato interamente all’interno dei laboratori scolastici dell’istituto tropeano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tropea guarda allo spazio: il Liceo Scientifico protagonista a Torino con il progetto “Vertical CanSatAir”

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