Un uomo ha espresso il suo dolore in diretta televisiva, dicendo che le istituzioni non sono arrivate a sostenere la famiglia da quando sua sorella, ricoverata in ospedale, lotta tra la vita e la morte da 16 giorni. La famiglia denuncia una mancanza di supporto, mentre il Comune afferma di aver fornito assistenza attiva. La famiglia chiede più interventi concreti e immediati.

Modena, 1 giugno 2026 – “Sono molto arrabbiato. Mia sorella da 16 giorni lotta tra la vita e la morte. Una cosa vergognosa: siamo stati abbandonati da tutti. Ho una mamma di 80 anni: ci fosse stato qualcuno delle istituzioni che fosse andato a chiederle se avesse bisogno di qualcosa. non pervenuti. Continuate a girarci attorno: questo è un attentato, a me non la raccontate. Istituzioni dove siete finite? Ci avete abbandonato”. Il grido di dolore. E’ stato questo il grido di dolore, ieri sera, alla trasmissione ‘Fuori dal Coro’ di Giovanni Esposito, fratello di una delle vittime del terribile attentato dello scorso 16 maggio, quando l’auto condotta da Salim El Koudri è piombata sulla folla all’improvviso – in via Emilia Centro –, tentando di investire più persone possibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sfogo in tv di Giovanni, fratello di una ferita di Modena: “Istituzioni non pervenute”. Il Comune: “Supporto attivo”

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