Il caso della Banda Uno Bianca torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni televisive di Roberto Savi, ex poliziotto e leader del gruppo criminale responsabile di numerosi omicidi, rapine e attentati tra gli anni Ottanta e Novanta. Le sue affermazioni sono state accompagnate dallo sfogo di un figlio di una vittima, che ha definito gli ex membri della banda “assassini in tv a dire falsità”. La vicenda ha riproposto il dibattito sulle responsabilità di chi ha causato dolore e terrore in quegli anni.

Torna a far discutere il caso della Banda della Uno Bianca, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni televisive di Roberto Savi, ex poliziotto e capo del gruppo criminale responsabile di omicidi, rapine e attentati che tra gli anni Ottanta e Novanta terrorizzò l’Italia. A intervenire duramente è stato Alberto Capolungo, figlio di Pietro Capolungo, carabiniere in pensione ucciso il 2 maggio 1991 durante la strage dell’armeria di via Volturno a Bologna. Nel corso della celebrazione al Senato del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, Capolungo ha lanciato un attacco molto duro contro gli ex membri della banda, accusandoli di continuare a mentire pubblicamente e di ostacolare ancora oggi la ricerca completa della verità.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Assassini in tv a dire falsità”. Banda Uno Bianca, lo sfogo durissimo del figlio di una vittima

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