Una madre ha espresso pubblicamente il suo disappunto dopo aver ricevuto un rifiuto per l’iscrizione della figlia autistica a un centro estivo nel capoluogo. La donna ha riferito di aver incontrato ostacoli nel tentativo di trovare una struttura che garantisse assistenza adeguata alla figlia durante il periodo estivo. La vicenda mette in luce le difficoltà affrontate da molte famiglie nel cercare servizi di supporto per minori con disabilità.

Milano, 14 maggio 2026 – La situazione nella quale si trova Tiziana non racconta solo le difficoltà nelle quali ogni anno si imbattono i genitori di bambini e ragazzi con disabilità per trovare un centro estivo che accolga i loro figli. Racconta anche quali ricadute abbia il mancato riconoscimento del caregiver familiare come portatore di diritti e bisogni, ma anche come lavoratore. “Noi caregiver non siamo minimamente considerati, dobbiamo lottare per tutto” spiega Tiziana. E poi lascia aperto un interrogativo su come e quanto sia considerata la disabilità quando si devono stilare le graduatorie per i centri estivi. No caregiver ma disoccupata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Mia figlia autistica non può andare al centro estivo”: lo sfogo di Tiziana, una mamma caregiver contro il Comune

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