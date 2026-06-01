Il sindaco di Newark ha disposto un coprifuoco tra sabato e domenica intorno a un centro per migranti, in risposta a uno scontro tra gruppi. La misura è stata adottata per evitare escalation di violenza e garantire l’ordine pubblico. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali arresti o feriti. La decisione è stata comunicata alle autorità e ai residenti della zona.

Il provvedimento vieta la circolazione pedonale e veicolare nel raggio di mezzo miglio dalla struttura dalle 21 alle 6, fino a nuovo avviso. La strada su cui si affaccia il centro è chiusa a chiunque non possa dimostrare di avere motivi legittimi per trovarsi in zona, a qualunque ora del giorno. Le manifestazioni vanno avanti da oltre una settimana, da quando gli avvocati dei detenuti hanno reso noto che all’interno era in corso uno sciopero della fame e del lavoro per protestare contro le condizioni di detenzione: cibo scaduto, vermi nei pasti, carenza di assistenza medica, abusi da parte del personale. Il centro ha una capienza di mille posti e ospita attualmente circa trecento detenuti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Lo scontro sull’Ice infiamma Newark: coprifuoco attorno al centro per migranti

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