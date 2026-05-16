Nell’ambito del progetto per la stazione elettrica “Lacchiarella Ovest”, si sono intensificati i dibattiti tra le parti coinvolte. L’amministrazione comunale ha ribadito che la tutela del territorio e della salute pubblica rappresentano le principali preoccupazioni, evidenziando come queste priorità guidino le decisioni sulla realizzazione dell’opera. La discussione si è approfondita in vari incontri pubblici e incontri con i residenti, mentre le diverse parti hanno presentato le proprie posizioni e osservazioni ufficiali.

La tutela del territorio e della salute dei cittadini resta la priorità assoluta dell’amministrazione comunale. È questo il messaggio ribadito nel corso della seduta del consiglio comunale di mercoledì sera, durante la quale è stato trattato anche il tema della stazione elettrica "Lacchiarella Ovest" che Terna spa intende realizzare in prossimità della frazione di Badile. L’attuale proposta presentata dalla società non è accettabile per l’amministrazione comunale. "Il gruppo di minoranza “Bene Comune” ha presentato una mozione sul tema - dice la sindaca Sonia Belloli - ma sia loro sia gli altri consiglieri di opposizione hanno rifiutato qualsiasi proposta di modifica al documento, comprese quelle relative alle azioni già intraprese dall’Amministrazione sul piano tecnico e istituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetto stazione elettrica “Lacchiarella Ovest”. S’infiamma lo scontro

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