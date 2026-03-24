Cinghiali a spasso | coprifuoco in centro

Il coprifuoco a Fabriano ora lo dettano i cinghiali. L’ultimo avvistamento risale a sabato sera in via Balbo, dove cinque esemplari di taglia imponente sono stati immortalati mentre sfilavano con estrema disinvoltura a ridosso delle attività commerciali. Le immagini, diventate virali sui social in pochi minuti, mostrano il branco provenire da piazza Quintino Sella, risalire verso la chiesa di San Domenico e puntare dritto al cuore del centro storico. Una parata che ha scatenato l’ironia amara dei residenti, ormai rassegnati a incontri ravvicinati quasi quotidiani. Dal quartiere Misericordia al Piano, dalla zona del Campo Sportivo fino alle frazioni, non c’è angolo della città che sembri immune all’invasione degli ungulati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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